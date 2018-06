Trump enfada al G-7 tras sugerir que Rusia vuelva a las reuniones

La reunión del G6+1 ha sido inspiradora. Desde luego es interesante el comentario del periodista “Como un paquidermo noqueando por la diplomacia y el comercio global”. El artículo es incisivo, y el periodista me consta que también lo es, porque suele firmar buenas crónicas. Por tanto no debe atribuirse lo que voy a decir al periodista, sino al ambiente que le ha llevado a formarse esa impresión. Es muy importante que un periodista sepa transmitir el ambiente. Es como contar el lenguaje no verbal con las palabras.



La reunión del G6+1 lo que revela es que USA tiene la cabeza sobre los hombros y el resto son pollos descabezados.



Veamos por qué.



Seguridad Nacional. Trump alega que debe poner aranceles para proteger la Seguridad Nacional de USA. A los europeos les parece una mala disculpa pero no lo es. USA se está preparando para retirarse del mundo. Dice Tusk "El orden internacional basado en reglas está siendo desafiado, sorprendentemente, no por los sospechosos habituales, sino por su principal arquitecto"



No Sr.Tusk. El orden internacional es garantizado por la seguridad que paga USA para salvaguardar la libertad de navegación de los buques TransPanam de Maersk (danesa, no pone un duro), MSC (suiza, no tiene ni mar), CMA CGM Group (Francia, máximo operación Atalanta con otros muchos), COSCO (China, se apropia de islas en el mar de la China Meridional), Evergrenn Marine (Taiwan, insignificante)… etc. No sigo porque no hay ninguna norteamericana.



Los beneficiarios del comercio internacional no ponen un duro en defenderlo. Lo paga casi todo USA y no le beneficia. Le benefició en el siglo pasado, pero la economía es algo dinámico y cambia con el tiempo.



USA tiene unos déficits enormes y es el hecho de que el dólar sea la moneda mundial, lo único que evita que el país entre en una crisis sin precedentes. Como en el Imperio Español, en el que la esperanza de nuevas remesas de metales preciosos evitaba la quiebra, USA se mantiene gracias a la confianza en el dólar.



Sin embargo a largo plazo es insostenible. Trump se ha arruinado varias veces. Así que es un buen gestor de hundimientos. Seguridad Nacional quiere decir que el país se prepara para una economía de guerra, autárquica. Esa es la Seguridad Nacional. Es estrategia a largo plazo. El oso debe volver a la osera a lamerse las heridas. Lo que ocurra en el bosque, será de cuenta de los incautos animales que van a quedar abandonados.



La Seguridad Nacional es, por tanto un motivo perfecto si la estrategia a largo plazo es el aislacionismo. Los que no se enteran son los europeos impresores de moneda. ¿Cómo vais a pagar vuestra seguridad economías hiperendeudadas? Ya os lo digo yo. Hay una máxima que siempre tengo en mente “Que tu boca no haga promesas, que tu c_lo no pueda pagar” Debería estar en el capítulo 0 de los textos de economía. Exactamente así, sin la censura que me ha tocado poner.



Otro ejemplo de la idiotez de los tecnócratas, ¿por qué Trump desea integrar Rusia en el G/? Por algo tan elemental como que Rusia forma parte de Occidente. Y lo que está en juego es la Civilización Occidental. Porque Asia no forma parte de esa Civilización, y tampoco el Islam. Si Trump desea que Rusia se una al concierto internacional, siendo un estado gamberro, por algo será ¿no? Porque un mal superior nos obliga a aceptar un mal menor.



Y ahora la pregunta ¿quién es el paquidermo noqueado en realidad?