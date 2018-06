Cuatro de cada cinco nuevos empleos en la UE requerirán altas cualificaciones

¿ Cuantos planes de estudio ha tenido España en el periodo de democracia ?. No ha sido posible consensuar un plan duradero que atendiese a las necesidades de los ciudadanos para su formación profesional, por la simple razón de que cuando ha habido uno ha cambiado cuando el que gobierna es otro.



Mientras en la enseñanza prevalezca el intereses de los partido por encima del interés de los ciudadanos la formación de profesionales será difícil.



Y esto no sólo ocurre con la enseñanza sino con todo. No hay plan, ni visión de futuro, sólo de inmediatez y el partidismo político se ha impuesto al interés de los ciudadanos en la mayoría de las áreas de poder, controladas por los políticos.