El FMI afirma que el programa de ayuda a Argentina exigirá un "fuerte compromiso político"

Macri sacara a la argentina de la crisis que dejo el gobierno anterior mas corrupto de la historia de argentina dejo un banco central practicamente sin reverba dio jubilaciones gratis a miles de personas tambien subsidios le hizo creer a los argentinos que eran ricos luz , gas , agua todo con subsidios han dejado a muchossss ignorante le a echo perder la cultura al trabajo llegan muchos venezuela y encuentran trabajo el argentino noo porque no le gusta trabajar la mentalidad del populismo es los ricosss deben mantenernos deben darnos casa y trabajo de ejecutivos eso es el populismo la argentina saldra adelante esta es la oportunidad si perdemos esta la argentina siempre sera un pais de ignorantes a la gente se lo saca de la pobreza con estudio no dandole dinero todos los meses y haciedole vagos he ignorantes