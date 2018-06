Al 1, No. Zapatero lo que hizo fue DAR PRIMAS, es decir, comprar la energía procedente de origenes renovables a precios de no mercado. Traducido: pastón por energía verde que consumimos en 2008 y por la que aún estamos pagando el sobreprecio (había huertos eólicos que producían de noche... Je!). Lo que se pretende ahora es eliminar las trabas al autoconsumo no aislado de la red. Pues aunque se le conoce como impuesto al sol solamente se paga si uno esta generando su propia energía y enganchado a la red por si las moscas.



Por otra parte, tanto quejarse de la nuclear y resulta que es la más barata y la que más horas al año pasa produciendo. Y si la excusa esque son peligrosas que busquen otra, porque Francia tiene 58, así que si hay un problema nos lo vamos a comer igual. Y encima ahora le compramos energía a Francia porque es más barato que producirla aquí... Adivinad como se produce.. En fin.. lo de todos los gobiernos es un auténtico despropósito