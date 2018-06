330 43

Economía.- Bonet espera que el nuevo Gobierno mejore relaciones con Cataluña y supere "enfrentamientos inútiles"

El presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha manifestado que espera que el nuevo Gobierno estatal permita mejorar las relaciones con Cataluña, y procure "la cohesión social, el bienestar de la gente y la superación de estos enfrentamientos absolutamente innecesarios e inútiles".

Antes de protagonizar un acto en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, Bonet ha agregado a esto que el Gobierno de Cataluña desde el 21 de diciembre "es un Gobierno legítimo", porque las elecciones fueron democráticas. "Ahora bien, si va por el camino de que el 1 de octubre fue un referéndum, que no lo fue, fue un pseudoreferéndum, entonces iremos mal", ha advertido.

En este sentido, ha reclamado que, "dentro de su pensamiento y de su manera de ir por el mundo, el Gobierno de Cataluña sepa estar dentro del orden constitucional, estatutario y legal, y entonces trabajar por el bien de la gente".

En relación con este tema, ha indicado que ve "muy mal" la fuga de empresas catalanas, y ha considerado que lo "peor" es que "hay un enfrentamiento social y un riesgo económico". "Cataluña ha pasado de ser líder en la economía española a ir en el pelotón. Pelotón que afortunadamente crece, pero la vocación de Cataluña tiene que ser de liderar como ha hecho siempre", ha espetado.

De esta forma, ha insistido en que esta comunidad "no puede permitirse estar en el pelotón". "Algunos consideran que no pasa nada, pues sí que pasa. Se han ido 4.000 empresas muy importantes, que no se han ido por que han querido, caprichosamente, se han ido porque no han tenido más remedio", ha apostillado.

Sobre ello, ha remarcado que estas empresas se han marchado para buscar su supervivencia y "proteger a sus clientes, trabajadores y stakeholders". "¿O es que alguien cree que marcharse de su casa es bueno? Pues no es bueno, lo que pasa es que si no tienes más remedio y tienes bienes superiores que proteger, pues lo tienes que hacer", ha sellado.

FREIXENET

Cuestionado por el caso concreto de la empresa que lidera, Freixenet, ha manifestado que tuvo "suerte", porque aunque fue "de los primeros" que propuso llevar a su consejo de administración la posibilidad de cambiar de sede, como unos días antes de esta reunión se aplicó el 155 finalmente decidieron "esperar".

"Si hay recuperación del orden constitucional, estatutario y legal, hay que esperar y ver si realmente podemos seguir aquí, que es de donde somos", ha explicado sobre ese debate en el que acordaron continuar en Cataluña.

En todo caso, ha comentado que si se repite la situación no tiene dudas de que "habría otro 155", pero ha dejado abierta la posibilidad de marcharse en caso de que la situación "se desmandase otra vez, cosa que --espera-- que no ocurra". "En caso de que hubiera una problemática peor, ¡Qué remedio! Hay que proteger a trabajadores, clientes y la supervivencia misma de la empresa", ha dicho.

