El Gobierno no descarta subir los impuestos para mejorar las políticas sociales

Anden anden, sean sinceros y digan claramente que los van a subir. Las políticas socialistas se basan en repartir pasta para mantener alimentada la grey. así que hay que llenar la cartera. Para ello lo mejor es dar una vuelta de tuerca a los bolsillos de los ciudadanos y con eso del bien común dejárselos vacíos.



Yo pensé que serían mejores gestores que los idos y que con la misma pasta harían milagros pero me temo que no. La verdad es que me tienen todos ustedes aburrido, si unos son malos los otros les superan.