El presidente de ametic, pedro mier, elegido nuevo miembro de la junta directiva de digitaleurope

8/06/2018 - 14:15

MADRID

El presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ametic), Pedro Mier, ha sido elegido nuevo miembro de la Junta Directiva de DigitalEurope durante la Asamblea General de esta organización, celebrada esta semana en Bruselas.

Por otra parte, el vicepresidente de Nokia para Europa, Markus Borchert, fue reelegido presidente de DigitalEurope, y el director general de TechUK, Julian David, pasó a ocupar la Vicepresidencia de la organización.

Al margen de estos nombramientos, DigitalEurope entregó sus galardones 'Best Member of the Year', en los que se premia "la mejor contribución por parte de los asociados". En esta ocasión, Ametic recibió uno de ellos por la labor de su técnica de Desarrollo de Talento Digital Aida Millán, de la cual se reconoció su "excelente trabajo y dedicación al éxito" del programa 'Digital Skills and Jobs Coalition'.

