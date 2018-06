El FMI aprueba un préstamo de 50.000 millones de dólares a Argentina

Siempre es la misma canción: vivir por encima de lo que el Estado puede y gastar más de lo que el Estado tiene....conducen a los gobiernos a una disyuntiva fatal: bien reducir el número de subvencionados, para ajustar los ingresos a los gastos, bien ponerse a imprimir moneda (o papeles pintados), para así seguir manteniendo en forma ficticia el gasto, para que así los subvencionados no protesten. Pero ello te conduce inevitablemente a la inflación y a la devaluación de la moneda. Y ello tiene la consecuencia inapelable del empobrecimiento del país debido al empobrecimiento de los sueldos, que además se ve agravado por el encarecimiento de los productos de importación, etc.



Así que la economía, cual barco que se va a pique, hace aguas por todas partes. Y llegados a este punto lo sensato sería decir: ¡hasta aquí, señores! ¡A partir de ahora vamos a reducir gastos y vivir con arreglo a lo que tenemos! Pero en lugar de eso lo que hacemos, para seguir sufragando la fiesta, es pedir más créditos y vivir de prestado y de fiado (en este caso al FMI, porque este organismo es el único que ye ayuda cuando ya nadie más te quiere prestar porque no se fían de ti). Pero, claro, el prestamista quiere garantías de que le van a devolver el dinero y exige reducir gastos a cambio del crédito. Y entonces los subvencionados se ponen a despotricar contra el FMI por "explotador" y "neoliberal".



hay países que no tienen remedio, como Argentina, porque su población no tiene remedio. Allí creen que papá Estado les tiene que pagar esto y aquello y no atienden a más razones.