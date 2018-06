La economía se convierte en el eje prioritario del nuevo Gobierno socialista

Mucha garabanzada pero poca tajada. No tenemos ni idea de que va a hacer este gobierno, aunque intuimos que nos va a rabañar la cartera en aras de la igualdad , la solidaridad etc, asideros a los que suelen agarrarse para justificarse.



No entiendo mucho la euforia con que se recibe este gobierno que no tiene apoyo parlamentario, ni un programa conocido ni un gabinete que, salvo excepciones, ilusione lo más mínimo. No le auguro mucho tiempo en el poder y espero que pronto caiga para que nos pronunciemos al respecto y nos dejemos de entrar por la puerta de servicio.