Economía.- (AMP) Argentina espera cerrar el plan de ayuda del FMI "en las próximas horas"

WASHINGTON/BUENOS AIRES, 7 (EUROPA PRESS)

Argentina espera cerrar el plan de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional "en las próximas horas", según ha asegurado este jueves el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, en declaraciones recogidas por 'Reuters'.

"Estamos muy cerca, trabajando en los últimos detalles y esperamos poder resolverlo en las próximas horas", ha subrayado el ministro. "No puedo decir si será hoy [este jueves], pero puedo decir que estamos muy cerca", ha añadido.

Por otro lado, el portavoz del FMI, Gerry Rice, ha asegurado este jueves que el directorio del FMI "se reunirá pronto" para discutir la aprobación del programa de ayuda financiera. Rice no ha ofrecido más detalles, advirtiendo de que, a pesar de los muchos progresos realizados, "el acuerdo no estará hecho hasta que no se anuncie".

En este sentido, el representante del FMI ha reiterado que la entidad pretende que, a través del apoyo prestado, el país austral emerja en una posición económica más fuerte que la actual.

El pasado lunes, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, indicó que "las conversaciones están bien avanzadas", añadiendo que será un plan impulsado por las prioridades del Gobierno argentino, con un enfoque particular en la protección de los más vulnerables y el fortalecimiento de la economía argentina.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció el pasado 8 de mayo su intención de solicitar una línea de apoyo financiero al FMI con el objetivo de poder hacer frente a un nuevo escenario global y evitar así "una gran crisis" en el país, después de que el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) se viera forzado a elevar el tipo de interés de referencia hasta el 40% en un intento de defender el cambio del peso frente al dólar.

Respecto a la petición argentina, el directorio ejecutivo del FMI mantuvo el 18 de mayo una primera reunión informal para abordar la situación de Argentina.

