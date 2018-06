330 43

David Ferrer, que coordinó el programa informático de la Hacienda catalana, nuevo secretario de Telecomunicaciones

7/06/2018 - 18:24

El investigado Josué Sallent le dijo en una conversación que si seguía fallando el sistema para cobrar impuestos habría "hostias a lo salvaje"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El Govern ha nombrado este jueves a David Ferrer secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, en sustitución del actual titular del departamento, Jordi Puigneró.

David Ferrer aparece en una de las interceptaciones telefónicas que llevó a cabo la Guardia Civil en el marco de la investigación del procés, como una de las personas que habla con el director de estrategia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat de Cataluña, Josué Sallent.

Este último, que resultó detenido en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre, le dijo en una conversación a David Ferrer, en aquel momento Coordinador General de Proyectos de la Generalitat de Cataluña, que si seguían fallando los sistemas para cobrar los impuestos "habría hostias a lo salvaje".

La Generalitat de Cataluña quería generar el "primer impuesto masivo" a final del pasado año, una vez que hubieran declarado la independencia, pero en el mes de julio los sistemas informáticos que tenían fallaban continuamente y esto provocó tensiones en el equipo del CTTI.

Josué Sallent le dice a David Ferrer que los subsistemas no aguantaban lo que iba a hacer la Hacienda catalana, que los servidores se caían a la semana un montón de veces. Pero Ferrer le asegura que "compraron una bici y necesitan una moto" para el trabajo que están realizando y que "no se ha invertido dinero en esos sistemas". Sallent le corta y le dice que "cada año pagan un 'pastizal' de dinero al CTTI" y en un momento de la conversación advierte de que si no se puede cobrar porque el sistema no aguanta "habrá una de hostias a lo salvaje".

También dentro de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, el Gobierno catalán ha acordado nombrar a Annabel Marcos secretaria de Administración y Función Pública.

Asimismo, el ejecutivo regional ha ratificado el nombramiento de Teresa Prohias como directora de Servicios, cargo que también había ocupado en el departamento de Presidencia.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias