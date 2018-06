330 43

Economía.- (AMP) Planas subraya que la agricultura y la pesca son su "pasión" y aboga por el diálogo en el sector

García Tejerina asegura que ocupar el cargo de Ministra de Agricultura ha sido su "mayor desafío profesional" y el "mayor honor personal"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado, en la toma de posesión de su cargo, que es un enamorado del sector, y ha abogado por el diálogo con los representantes del sector para hacer "pequeñas las diferencias y grandes las coincidencias, que son muchas".

En concreto, Planas ha detallado que en su estancia al frente del Departamento trabajará para conseguir que la Política Agrícola Común (PAC) repercuta de forma positiva en el campo español y para que sea la base de una agricultura y ganadería "moderna, productiva y competitiva".

"Tenemos un sector agroalimentario que es puntero, al que hay abrirle puertas y que la integración digital llegue a todos los campos españoles", ha señalado Planas, que también ha indicado que trabajará en defensa de los intereses pesqueros nacionales.

"Estoy encantado de dirigir esta joya de la administración española, por lo que estoy agradecido a Pedro Sánchez por su confianza. Cuando me llamó hace unos días me dijo: ¿Dónde estás? Estaba caminando entre olivos en Montoro. Perfecto, me dijo, porque es el lugar ideal para el ministro de Agricultura", ha desvelado sobre cómo conoció su nombramiento.

En el acto del traspaso de cartera, al que acudieron entre otros el exministro de Economía Pedro Solbes y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, agradeció el "trabajo eficaz" de su predecesora en el cargo, Isabel García Tejerina, en la defensa de los intereses de España.

Por su parte, la exministra de Agricultura ha destacado la "experiencia y profesionalidad" de Planas, al que le ha deseado "suerte" para que haga prosperar la agricultura, la ganadería y la pesca española.

"Tenemos un grandísimo sector que ha venido haciendo 'Marca España' año tras año. Hoy se vive mejor de la pesca y de la agricultura en el país. Hemos dedicado nuestras horas para que vivan mejor", ha indicado la ex titular del ramo.

Una emocionada García Tejerina ha agradecido a Mariano Rajoy el haberle dado "la oportunidad de dejar una España mejor" y a "cada persona" del Ministerio por lo "mucho" que les ha hecho trabajar estos años.

"Este ha sido sin duda mi mayor desafío profesional y también ha sido el mayor honor personal y lo he tratado de hacer desde el rigor y la exigencia, con orgullo de país por una España que merece mucho la pena y merece trabajar por ella. A todos de corazón muchísimas gracias", ha concluido en su despedida del cargo.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias