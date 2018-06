Valerio está convencida de que se conseguirá un "gran pacto" de pensiones en España

¿Esta mujer tendrá alguna leve idea sobre lo que hay que pactar?. No creo que haya nadie que no quiera que suban las pensiones, ni que quiera que no sean sostenibles las pensiones...la cuestión es ¿ cómo se hace?...de eso no habla nadie. Esto es como el cuento en el que los ratones acuerdan poner un cascabel al gato...