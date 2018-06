330 43

Rosell dice que nuevo Gobierno "tiene aritmética parlamentaria difícil y será difícil tener grandes mayorías"

7/06/2018 - 12:51

El presidente de CEOE, Juan Rosell, ha afirmado este jueves en Murcia que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez "tiene una aritmética parlamentaria difícil, compleja, ya que una cosa es una moción de censura y otra hacer legislación", tras lo que ha advertido que "le será difícil tener grandes mayorías".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa acompañado del presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), José María Albarracín, y el de Cepye, Antonio Garamendi, momentos antes de celebrar la asamblea de la patronal murciana, que celebra su 40 aniversario.

Rosell, que considera que hay que dar tiempo a los nuevos ministros que acaban de tomar posesión, ha insistido en que todo dependerá de los temas que se traten, ya que habrá "mayorías y en otros no se podrá legislar, porque no habrá grandes mayorías". No obstante, espera que "haya grandes consensos" con éste y todos los gobiernos.

Preguntado sobre si se presentará a la reelección, Rosell ha recordado que la patronal ya decidió como máximo dos mandatos, de forma que no optará a dirigir nuevamente la CEOE.

A su juicio, "dos mandatos son más que suficientes". "Lo hemos hecho al estilo americano, EEUU es una democracia avanzada", ha dicho Rosell, quien ha dejado claro que, de ninguna de las maneras, se le ocurriría hacer algún cambio legislativo en este sentido.

Durante estos ocho años, ha puntualizado, "hemos hecho una transformación profunda, nos hemos adaptado a los tiempos y a la crisis, nos hemos reestructurado y vamos todos en buena dirección".

De hecho, ha celebrado que cada vez con menos medios y menos independientes lo están haciendo mejor. "El dinero nos viene de organizaciones y con menos hacemos más", ha dicho, para después criticar que por parte de la administración "se nos pague muy poco"

Preguntado sobre si Garamendi le cogerá el relevo, ha recordado que las elecciones son a final de año y será a partir de ese momento cuando se abra un proceso electoral y se presenten los candidatos. Al hilo, ha incidido en el "buen tándem" que durante estos años han hecho CEOE y Cepye.

Por su parte, Garamendi ha dicho estar orgulloso de estar al frente de Cepye, tras lo que ha recalcado que estará donde la gente "quiere que esté y cuando toque lo plantearé y si la gente quiere, pues estaré".

