Economía/Finanzas.- Los españoles invierten en seguros 4,5 euros de cada 100 que gastan

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los españoles invierten 4,5 euros de cada 100 que gastan en proteger sus casas, automóviles, patrimonios o cualquier otra área de su vida contratando un seguro, según se desprende del informe 'Estamos Seguros 2017' elaborado por la asociación empresarial Unespa que agrupa a las entidades aseguradoras de España.

Los seguros más comunes están presentes en el 96% de los hogares, por lo que solo uno de cada 25 no tiene contratado ningún tipo de estos servicios de correduría contratado, mientras que la combinación de seguros más frecuentes es el de automóvil y vivienda, aunque el de salud cada vez está ganando una mayor penetración entre la sociedad española.

Concretamente, el 79,85% de los españoles tiene contratado un seguro de automóvil, el 73,59% cuenta con un seguro de vivienda principal, el 49,93% por decesos, mientras que el 27,73% tiene contratado un seguro de vida, el 12,42% de asistencia en viaje y el 13,8% por responsabilidad civil.

Así, de una forma u otra, las aseguradoras devuelven cada hora 5,2 millones de euros que sus clientes habían perdido a causa de incidentes. A través de esta actuación, este sector sostiene la creación de riqueza de la economía en aproximadamente cuatro puntos porcentuales anualmente.

Por otro lado, el informe muestra que la demanda de servicios que encauza el seguro genera entre 550.000 y 600.000 puestos de trabajos, convirtiéndose así en una fuente de empleo a través de su operativa. Solamente a través del sector sanitario se estima que se generan 251.386 puestos de trabajo, seguido de las reparaciones del hogar, que generan cerca de 75.000 empleos.

Respecto al empleo directo del sector asegurador, Unespa calcula que el 96,04% de las plantillas tiene un contrato fijo, mientras que el 3,96% restante son trabajadores eventuales. Según ha explicado la asociación, el sector asegurador es proveedor de empleo de "máxima calidad", lo que queda reflejado en su estabilidad en los contratos, la retribución, las políticas de igualdad o el cumplimiento de la normativa sobre discapacidad.

10 MILLONES DE PERSONAS AHORRAN A TRAVES DE UN SEGURO

Además, cerca de 10 millones de personas en España dedican una parte de sus ahorros al seguro, que se reparte prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres, mientras que por tramos de edad existen diferencias por tipo de seguro.

De esta forma, los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) destacan por ser la opción de ahorro preferida de la gente joven (menores de 35 años) y de mediana edad (entre 36 y 55 años). Las rentas vitalicias, por su lado, constituyen el producto donde existe una mayor proporción de gente de edad más avanzada (76 años o más). Los planes de previsión asegurados (PPA) gozan de gran aceptación entre quienes ven que su jubilación se aproxima (entre 56 y 65 años).

Prácticamente una de cada cuatro personas que ahorra a través del seguro tiene entre 46 y 55 años. Le siguen en importancia los de entre 56 y 65 años y los situados entre los 36 y los 45 años. El predominio de las personas de edad media evidencia la relación existente entre el empleo y el ahorro dado que este segmento de población (las personas de entre 35 y 65 años) es especialmente propenso a encontrarse en activo.

Asimismo, el estudio arroja información sobre la permanencia del ahorro. Algo más de 1,1 millones de personas mantienen su dinero en el mismo producto durante 10 años o más. "Esto refrenda la vocación por el largo plazo que tiene el seguro a la hora de canalizar inversiones", ha señalado Unespa.

"El seguro no es la actividad más importante que hay en una economía. No es la que más personas emplea. Tampoco es la que más factura. No es la que más disfrute procura ni tampoco la preferida

de los 'influencers'. Pero, sin embargo, si no existiera el seguro ninguna de esas otras actividades que facturan tanto, que generan tanto empleo o que son tan influyentes en la vida de la gente podrían desarrollarse igual", ha subrayado la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos.



