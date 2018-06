¿Entrar o no entrar en el euro? Razones para "no cometer el mismo error que otros"

Completamente de acuerdo con todos los comentarios.



Muy buen nivel.



Ceder la politica monetaria de tu pais esta bien si mantienes voz en las decisiones y se respetan tus necesidades.



Si lo unico que haces es regalarle todas las decisiones a uno o dos paises que deciden en favor de sus propias necesidades...... pues el resultado es Espana Italia o Grecia: paises con unas necesidades en las antipodas de las politicas monetarias que se tomaron desde el principios del sXXI (no cuento los QE porque han sido medidas de urgencia para evitar que estos paises entraran en default y arrastraran todo el sistema)



Como dice el refran "o follamos todos o la p. al rio". Los mas listos, los paises de la Union que decidieron no entrar en el euro y mantener sus monedas y politicas monetarias: y ya sabemos que ese club no parece que haya tenido muchos problemas en salir de la crisis.