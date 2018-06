Madrid, con un 3,9%, crece nueve décimas por encima del PIB nacional

Podéis patalear cuanto queráis pero en 1995 el PIB de Madrid era el 88% del catalán (76.413 M de € ​/ 85.996 M de €), y 22 años después existe un empate técnico (a cierre de 2016: 211.528 ​/ 213.766 M de €). Si recordamos (veo que nadie lo hace) que Madrid tiene un millón menos de habitantes, concluiremos que en lo tocante al PIB per cápita la derrota de Cataluña es por aplastamiento. Por lo demás, y solo por citar noticias recientes, Madrid es la 23ª ciudad del mundo con mejor calidad de vida, según el informe Mapping the World¿s Prices de 2017, del Deutsche Bank (ignoro qué puesto ocupa Barcelona por que no aparece en la lista de 50). Hasta la Universidad Autónoma de Madrid ha superado a todas las catalanas según la 15ª edición del QS World University Rankings. Creo que, desde que Madrid puede practicar políticas propias, ha hecho bien las cosas, pero hay que reconocer que nada de esto habría sido posible sin la colaboración de los dirigentes que han gobernado Cataluña en estos años.