Valerio fija como prioridades el pacto de Toledo, la reforma laboral y el diálogo con sindicatos

6/06/2018 - 23:40

La nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha señalado este miércoles como prioridades para los próximos meses el pacto de Toledo, la reforma laboral del PP y el diálogo con los sindicatos.

En una entrevista en RNE recogidas por Europa Press, Valerio ha asegurado que empezará a trabajar "con inmediatez" para abordar las "muchas tareas" que tiene por delante su Ministerio. Por ello, ha mostrado "disposición total" de diálogo con sindicatos y con organizaciones territoriales.

Según ha señalado la titular de Trabajo, las políticas del Gobierno de Sánchez en este ámbito buscan "revertir las consecuencias dañinas" de la reforma laboral de Mariano Rajoy y lograr un consenso sobre pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

"Creemos, debemos y podemos. Estoy convencida de que lo haremos", ha aseverado la ministra, que se ha mostrado segura de que se alcanzará un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

Valerio, una de las 11 mujeres que componen el Gobierno de Sánchez, ha asegurado tras conocer su nombramiento que siente una "responsabilidad inmensa", pero que asume el encargo de una materia que le apasiona.

"Esto es grande, y yo que soy humilde no me lo esperaba. No es un tarea fácil pero estoy a disposición de mi partido y de mi país. Si puedo aportar algo para que las cosas vayan mejor, ahí estoy", ha remachado.

