330 43

Nuevo gobierno. la patronal tecnológica digitales pide a sánchez un impulso a la transformación digital de la economía

6/06/2018 - 17:53

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La patronal del sector tecnológico DigitalES pidió este miércoles al nuevo Gobierno un impulso de la transformación digital de la economía española, "para hacerla más competitiva a través de la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones, con el 5G y las redes ultra rápidas a la cabeza, el cumplimiento de la Agenda Digital Europea, o la captación de talento digital".

Otros retos prioritarios para el nuevo Ejecutivo, a juicio de DigitalES, son regular los nuevos modelos de gestión y protección de los contenidos digitales, y sacar adelante una nueva LOPD que está en tramitación parlamentaria para que se adapte al Reglamento Europeo de Protección de Datos.

También destaca que el Gobierno deberá decidir cómo afrontar una regulación para los servicios digitales que respete el principio de mismos servicios, mismas reglas para todos los actores, y cómo gestionar el mercado laboral teniendo en cuenta los nuevos requisitos de empleo del futuro.

DigitalES recuerda que el Gobierno anterior anunció un impuesto para gravar a las empresas tecnológicas después de que la UE planteara un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE. "Habrá que ver si el Gobierno de Sánchez mantiene o no esta intención, y en cualquier caso cómo pretende abordar la propuesta de la UE, precedente del que España no debería separarse a la hora de plantear una fiscalidad justa que no grave a las empresas que ya están pagando impuestos en España", señala la patronal en un comunicado.

(SERVIMEDIA)

06-JUN-18

JRN/gja

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias