Atento incorpora al exdirectivo de Telefónica y Credit Suisse Antonio Viana-Baptista a su consejo

6/06/2018 - 17:40

La compañía de servicios de relación con clientes y externalización de procesos de negocio (CRM/BPO) Atento ha elegido al ex directivo de Telefónica y Credit Suisse Antonio Viana-Baptista como nuevo consejero independiente en sustitución de Francisco Tosta Valim, que abandona el consejo de administración de la empresa para dedicarse a un proyecto personal.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Atento detalla que el nombramiento de Viana-Baptista como miembro de Clase III del consejo de administración tiene efecto desde este 6 de junio de 2018. Además, añade que también entrará a formar parte del Comité de auditoría.

Viana-Baptista cuenta con una "dilatada y distinguida" trayectoria profesional en los sectores de la banca de inversión, la tecnología y las telecomunicaciones, así como en el ámbito de la consultoría estratégica. Además, ha sido un inversor activo y ha asesorado a diversas compañías del ámbito tecnológico.

Recientemente, ocupó el cargo de asesor senior de Credit Suisse en Portugal y desde 2011 a 2015, fue consejero delegado de esta entidad en España y Portugal. Antes de incorporarse a Credit Suisse, ocupó durante más de una década cargos de liderazgo en TELEFONICA (TEF.MC ) como el de consejero delegado de Telefónica Internacional y de Telefónica España y presidente y consejero delegado de Telefónica Móviles, entre otros.

Antes de incorporarse a Telefónica, estivo durante siete años en el consejo ejecutivo del Banco Português de Investimento (BPI), fue socio de la oficina de McKinsey & Co. en la Península Ibérica y trabajó en el Ministerio de Finanzas de Portugal. Durante su trayectoria profesional, también ha formado parte de los consejos de administración de Research in Motion/Blackberry, NH Hoteles y Abertis. Actualmente es consejero no ejecutivo del Consejo de Administración de Semapa y Jerónimo Martins.

El consejero delegado de Atento, Alejandro Reynal, ha subrayado que sus más de 30 años de experiencia liderando y asesorando a empresas de primer nivel de los sectores financiero, de telecomunicaciones y tecnológico "serán claves para reforzar la posición de liderazgo de Atento en el mercado CRM/BPO de Latinoamérica".

Por otro lado, el consejo de administración de Atento ha aprobado también el nombramiento de Marie-Catherine Brunner como consejera Clase II, reemplazando a Vishal Jugdeb, quien, de acuerdo con la compañía ha dimitido del consejo para dedicarse a un proyecto personal.

