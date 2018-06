330 43

Sánchez barcoj cree que se pueden recuperar los 19.000 millones inyectados en bankia "si se le da tiempo"

6/06/2018 - 17:15

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director financiero de BANKIA (BKIA.MC ) afirmó este miércoles que los 19.000 millones de euros de dinero público que se inyectaron en la entidad "no se han perdido", para señalar que si le da margen de tiempo se pueden devolver las ayudas.

En la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España del Congreso de los Diputados, donde afirmó que tras muchos años en Caja Madrid llegó a la Dirección Financiera de la misma en 2007. "No pude llegar en peor momento", ironizó.

Sobre Bankia, donde pasó a trabajar tras la fusión de cajas que dio origen a la misma, apuntó que si se hubieran dado ayudas cuando comenzó la crisis financiera puede que la cuantía que se hubiera necesitado habría sido menor. "Si se le da tiempo a Bankia puede devolver las ayudas, pero hay que darle tiempo", aseguró, porque "el banco está siendo rentable".

Sánchez Barcoj criticó que se haya "colgado un cartel de se vende" con un plazo temporal (la ley marca completar la venta a finales de 2019), ya que "los bajistas se han posicionado" porque piensan que se va a vender barato.

Bankia, expuso, puede seguir pagando dividendos y que éstos los cobre el Estado, y si tiene exceso de capital que lo vayan devolviendo. "Confiemos en el equipo gestor, que son profesionales, pero démosles tiempo", añadió.

"Si les obligas a vender en mercado bajista, lo normal es que haya pérdidas", dijo, para apuntar que hay dos fondos bajistas que tienen un 5% del capital. "Están llevando a que la acción siga bajando" y "nada tiene que ver la gestión" que se está llevando a cabo en la entidad, subrayó.

GESTIÓN CRISIS FINANCIERA

En la gestión de la crisis financiera en España, comentó, "se podían haber hecho otras cosas", para apuntar que se "minusvaloró" el efecto de la caída de Lehman Brothers y se descartó la opción que adoptaron otros países de inyectar recursos públicos en el sistema.

"Si se hubiese dado un 'manguerazo' no habría habido" fusiones frías (SIP), comentó. Según el que fuera director financiero de Caja Madrid, "lo mejor" que le podría haber pasado a la entidad es que "nos hubiesen inyectado capital". Sin embargo, las autoridades aprobaron normas para impulsar los SIP, como el que con una unión de Caja Madrid, Bancaja y otras cajas menores dio lugar a Bankia. Pese a que fue nacionalizada en 2012, Sánchez Barcoj aseguró que Bankia "ni un sus peores momento tuvo un problema de liquidez; nunca".

"LÓGICA EMPRESARIAL"

Por otra parte, Sánchez Barcoj defendió que "todas las operaciones" que él ha "tramitado" tenían "lógica empresarial". En concreto, sobre la compra del banco de Miami por parte de Caja Madrid, aunque dijo que sólo analizó el consumo de capital que supondría, aseguró que como "no es bueno estar concentrados en un sólo ámbito" se consideró que Estados Unidos era una buena opción para diversificar porque era un mercado sólido.

Además, quiso dejar claro que Caja Madrid "nunca pretendió ser la primera entidad financiera de este país". En este punto, recordó que tenían unas 2.000 oficinas, menos de la mitad que la primera caja española, que era 'la Caixa' y contaba con unas 5.000.

En lo que sí trabajó la entidad fue en tener presencia en todo el territorio, por lo que contaba con oficinas en todas las provincias y en la ciudad autónoma de Ceuta.

Preguntado por si llegaban a la caja personas recomendadas por el Partido Popular, señaló que "ni del PP ni del portero de mi casa: no me consta"; y abordó el tema de las preferentes, para señalar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (COM) "no puso ninguna objeción a que se vendieran a minoristas".

En cuanto a si se arrepiente de algo, dijo que su salida de Bankia no quiere verla "como los malos divorcios". "He estado casado con una entidad 34 años –entre Caja Madrid y Bankia- y no puedo decir que todo es fatal, tengo que ser honesto", agregó. Sánchez Barcoj reconoció que "he podido cometer errores, pero no he actuado de mala fe".

(SERVIMEDIA)

06-JUN-18

BPP/gja

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias