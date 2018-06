330 43

Alonso dice que PP no va a "tocar" las inversiones para Euskadi pero hará cambios que igual no gustan al PNV

6/06/2018 - 14:34

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado este miércoles que el PP no va a "tocar" las inversiones para Euskadi previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 pactados con PNV, pero ha señalado que el grupo 'popular' "mejorará" las cuentas en el Senado con modificaciones que "puede que no le gusten" al PNV.

En una rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité Ejecutivo de los 'populares' vascos en Vitoria, Alonso se ha mostrado "profundamente decepcionado" con el PNV tras su apoyo a la moción de censura del PSOE.

"Nosotros habíamos confiado; habíamos llegado a acuerdos importantes y a lo largo de la legislatura del País Vasco y España, hicimos una apuesta clara por la estabilidad y la moderación, lo que se tradujo en acuerdos muy importantes", ha recordado en referencia a los acuerdos para aprobar los Presupuestos de Euskadi y los PGE.

Sin embargo, ha criticado que "la palabra del PNV no ha durado ni una semana" y cree que los 'jeltzales' son conscientes, porque "les vemos en estado de agitación y nerviosismo", de que "no han cumplido y de que, por tanto, han roto algo".

En este sentido, ha recordado que cuando se acordaron estos PGE, se hizo un "esfuerzo de inversión, particularmente notable en el País Vasco", gracias a que "muchos diputados de otras regiones de España, renunciaron a sus legítimos intereses porque veían que a lo mejor, la inversión que se podría hacer en su tierra no se hacía porque en ese momento era importante hacer una apuesta en el País Vasco porque estaba en riesgo la estabilidad política".

Al respecto, ha aclarado que el PP no va a "tocar" ninguna de las inversiones para el País Vasco porque "son nuestra voluntad, las inversiones del PP, de España en el País Vasco" que estaban incluidas "en el proyecto inicial".

Sin embargo, ha destacado que el PNV "se ha ido con todos los que se opusieron a todas esas inversiones" votando en contra de los Presupuestos" y "deja en sus manos su ejecución". "Ponen en grave riesgo las ejecuciones que están en ese presupuesto y observamos con preocupación que muchas cosas se pueden retrasar y muchas otras es difícil que se ejecuten porque hay un Gobierno con escasa capacidad para ejecutar estas cuestiones, el más débil que ha habido en la democracia española", ha indicado.

Alonso ha insistido en que es el PP quien quiere que llegue la Alta Velocidad a Euskadi y EH Bildu, "con quien se ha asociado ahora el PNV", el que se opone. "Nosotros estamos orgullosos del presupuesto que hicimos y de las cosas que hemos acordado", ha reiterado.

Por ello, ha dicho que puede "garantizar" que va a haber H24 en Foronda, y cada una de las inversiones, "desde la más grande, la depuradora del Alto Nervión, hasta la más pequeña, arreglar la barandilla de La Concha". "¿Qué tiene que hacer el PP para que se nos tome como lo que somos? Somos un partido serio", ha reiterado.

Tras insistir en que "no se van a tocar estas inversiones", ha advertido de que el PP "mejorará los Presupuestos" en el Senado, pero ha rechazado concretar el sentido de estos cambios aunque ha avanzado que "puede que no le gusten al PNV".

"No hay en riesgo ninguna inversión que vaya a realizar el Estado en el País vasco por ninguna enmienda en el Senado. Lo que está en riesgo es la ejecución de esos Presupuestos por parte de los que no creen en ellos", ha subrayado.

"TENEMOS LAS MANOS LIBRES"

Alonso ha defendido que el grupo del PP en el Senado es gente "muy seria" que conoce "muy bien" el presupuesto y sabe "qué cosas se pueden mejorar". "Tenemos las manos libres porque han roto con nosotros un compromiso", ha señalado antes de criticar que el PNV "hable de venganza" cuando "lo único que veo es mala conciencia".

Preguntado sobre si se ha producido algún cambio de postura en el PP, Alonso ha dicho que entiende que la gente "esté dolida" porque "no es para menos", ya que "se ha faltado a un compromiso, a la palabra".

"La gente está dolida, han hecho un esfuerzo en el conjunto de España pero nosotros vamos a actuar con sensatez, inteligencia y vamos a modificar el presupuesto porque creemos que se puede mejorar pero no actuamos en caliente", ha señalado.

UNA REACCIÓN DESMESURADA

Alonso ha indicado que la reacción del PNV ha sido "desmesurada", mientras que el PP "ha preferido esperar unos días y analizar las cosas para comprender bien qué es lo que está pasando" y cree que este "cambio" del PNV "no es algo improvisado" sino que "lo han hecho por miedo".

Además, ha señalado que el PNV "tenía miedo a que hubiera unas elecciones" y también de volver al País vasco y que Bildu les dijera que había sostenido al gobierno de Mariano Rajoy.

"Ese miedo ha sido más importante que honrar la palabra dada. No me siento decepcionado solo porque habíamos acordado con ellos o porque represento al PP, me siento decepcionado porque soy vasco y ellos son la primera fuerza política en el País Vasco", ha explicado.

Para el portavoz de los 'populares' vascos, la postura del PNV "deja la impresión de que los vascos no tenemos palabra o no la sabemos cumplir" y cree que su actuación "tiene un coste evidente" para el PNV, particularmente fuera del País Vasco. "Nuestro sentimiento no es de rabia sino de profunda decepción", ha reiterado.

