330 43

Oramas estalla contra moral santín por considerar sus explicaciones un "desprecio a la inteligencia"

6/06/2018 - 13:05

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Ana Oramas, estalló este miércoles contra José Antonio Moral Santín, que ostentó cargos de responsabilidad en Caja Madrid y Bankia, y consideró su comparecencia un "desprecio a la inteligencia y la formación de los portavoces".

Moral Santín fue vicepresidente de Caja Madrid entre 1995 y 2012 y miembro del Consejo de Administración de Bankia entre 2011 y 2012, además de secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) en Madrid y diputado de IU en la Asamblea regional.

Ha sido condenado a cuatro años de cárcel por el caso de las 'tarjetas black'. Él con la suya gastó alrededor de 450.000 euros, de los que buena parte correspondieron a retiradas de efectivo en cajeros.

"Ha venido a darnos una clase de economía, lecciones generales", lamentó Oramas, quien agregó que esperaba algo más de una persona de izquierdas y con formación académica.

Además, la diputada de Coalición Canaria indicó que por la comisión han pasado personas que cometieron errores en sus responsabilidades por ejemplo por "desconocimiento", algo diferente a la "falta de ética de cobrar ingresos que no se declararon".

"Hoy no me podía callar", apuntó Oramas, quien agregó que "no merece ni la pena hacerle una pregunta". "No es un tema jurídico, es un tema ético; como ciudadana y cliente o accionistas de Bankia, que no lo he sido, confiaba en consejeros que venían de la izquierda con principios éticos y formación académica".

Los portavoces de los grupos parlamentarios mostraron su respaldo a las palabras de la presidenta de la comisión de investigación. "Lamento que nos haya tomado por tontos", dijo, por ejemplo, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre.

(SERVIMEDIA)

06-JUN-18

BPP/pai

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias