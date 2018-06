330 43

Sordo (CC.OO) destaca el "alto" perfil del nuevo Gobierno, pero valorará las políticas, no nombres ni gestos

6/06/2018 - 12:59

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha destacado este miércoles el "alto perfil" del nuevo Gobierno, del que ha dicho "que no parece estar pensado para un rato" y que, a priori, parece "solvente". No obstante, ha insistido en que su sindicato valorará al nuevo Ejecutivo por sus políticas, no por sus nombres ni sus "gestos".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la prensa antes de asistir a un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Federación de Enseñanza de CC.OO., ha valorado la "apuesta muy clara" que ha hecho Pedro Sánchez por introducir más mujeres que hombres en el Gobierno.

De la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, Sordo ha señalado que es una "buena conocedora" de las materias laborales, especialmente de lo que tiene que ver con la Seguridad Social. "Vamos a ver si mantiene las posiciones respecto a la reforma de pensiones y otras materias que ha mantenido hasta ahora", ha apuntado Sordo.

El líder de CC.OO. espera recibir una llamada de Pedro Sánchez en cuanto conforme el Gobierno para poner en común propuestas, no sólo con el presidente, sino también con los ministros cuyas áreas de trabajo tienen relación con la acción del sindicato.

