Economía.- Grupo Jorge estudia trasladar sus plantas por la inseguridad jurídica en Cataluña tras la ley de cooperativas

CC.OO. y UGT de Cataluña convocan huelga indefinida a partir del 18 de junio

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Grupo Jorge está estudiando la opción de cerrar y trasladar las plantas que tiene en Cataluña, en las que trabajan cerca de 1.400 personas, debido a la inseguridad jurídica que considera que se produce en la Comunidad Autónoma tras la nueva ley de cooperativas.

En declaraciones a Europa Press este miércoles, el abogado y portavoz de la compañía cárnica, Francesc Sánchez, ha indicado que, con la nueva ley, el grupo aragonés se aseguró que las cooperativas con las que trabaja cumplieran con la normativa, pero que no tenían la certeza que esto fuera suficiente porque la nueva legislación es "poco concreta y muy abierta".

"Pedimos unas reglas del juego claras. Si no las tenemos, una de las opciones que tiene cualquier empresa es decidir deslocalizarse a otro lugar. Si no tienes seguridad jurídica en el sitio en el que operas, buscas uno donde sí la haya", ha remarcado Sánchez y ha apuntado a que la compañía aún no tiene una fecha fijada para tomar esa decisión ni tampoco la ubicación que escogerían, pese a que ha concedido que el estudio de esta opción está avanzado.

Ha insistido que el planteamiento de esta opción no resulta del contexto político que existe en Cataluña: "No tiene nada que ver con el 'procés'".

CONVOCATORIA DE HUELGA

CC.OO. y UGT de Cataluña han registrado esta miércoles la convocatoria de una huelga indefinida en las dos plantas que el Grupo Jorge tiene en Catalunya, que se encuentran en Santa Eugènia de Berga(Barcelona) y Mollerussa (Lleida), y que está prevista que empiece el 18 de junio.

La secretaria del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT de Catalunya, Alicia Buil, ha criticado que la compañía cárnica "amenace" con irse, según ha defendido en una atención a los medios de comunicación tras registrar la convocatoria.

"Se siente perseguida --la empresa-- por la Administración y los sindicatos mayoritarios por el hecho que queremos que cumpla con la ley catalana de cooperativas (...) Su amenaza es que, si tienen que cumplir con esta normativa, se irán de Cataluña", ha razonado.

Ha subrayado que la ley se tiene que cumplir y ha criticado la existencia de falsos autónomos en las que ha señalado como falsas cooperativas de trabajo asociado que operan en el sector cárnico: "Es una lucha en contra de esta práctica fraudulenta en la que ambos sindicatos llevamos más de veinte años".

Por su parte, el secretario de Política Industrial de CC.OO. de Catalunya, Jesús Ribera, ha reconocido que sus sindicatos no tienen representación pero cuentan con afiliados en estas plantas y que tienen la capacidad para convocar huelga.

"Quien tiene que hacer huelga son los capataces, los mandos intermedios y los administrativos, es decir, precisamente aquellas personas que no matan a los cerdos, pero que hacen funcionar la compañía y son entre los que tenemos afiliados", ha explicado y ha agregado que entre los dos centros productivos tan solo se suman cerca de 100 trabajadores laborales.

