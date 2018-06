¿Abandonará Italia el euro? El elevado coste del 'Italexit' será el mejor freno

A todos los viejos que os jactáis de lo bonito que era todo antes.



En 40 años de democracia habeis lastrado España en unos 1,400,000 millones de Euros, unos 30,000 por barba o 5 millones de las antiguas pesetas. Per capita, contando parados, niños y abuelos.



El problema no es la moneda, sino el vicio de gastar lo que no ingresas.



Italia no saldrá del Euro por los motivos que aduce el artículo (cabe añadir que los dedores hipotecarios italianos pasando de un Euribor al 0% a un Libor Italiano al 10% no podrían pagar hipotecas).



Quien decide SI y cuando se acaba el Euro. Es Alemania.