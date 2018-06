Magdalena Valerio, ministra de Trabajo del nuevo Gobierno de Sánchez

Yo cobro una pensión y NO QUIERO LA DESAPARICIÓN DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD.



No es una idea inspirada por ningún demonio: es un medio de hacer funcionar el país con el dinero que hay y no con el que no hay.



Aunque necesite dinero para hoy, soy responsable del país en que vivo y no quiero encaminarlo a un desastre.



Quiero un sistema que funcione a lo largo del tiempo sin sacar dinero "de la nada".



Si otros no ven más allá de sus narices y viven pidiendo, quiero informar que yo no me sumo a eso. También existimos los que no nos sumamos a la brutalidad y exigimos gobiernos responsables.