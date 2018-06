330 43

Economía/Finanzas.- La CNMV advierte de varios 'chiringuitos financieros' en Italia, Reino Unido y Austria

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho públicas advertencias recibidas de los supervisores internacionales sobre varias entidades no registradas localizadas en Italia, Reino Unido y Austria.

De esta forma, el supervisor británico ha alertado de entidades no registradas para ofrecer servicios de inversión, conocidas como 'chiringuitos financieros', como Sanata Group Eood and Pentacle Group, Think Ahead, Solid Plus, KM Media, Investmib y advbusiness.org en Italia; GG Financial and Gunnar Grieshofer, Escrow Global y Gumpold Christian & Co en Reino Unido; y Speartrader, Crowdbridge Global y NTB Direct en Austria.

Además, la entidad reguladora financiera francesa Autorité des marchés financiers (AMF) también ha alertado sobre Arthur Maury, Design your Home, Gentlemen's Equity, Orclass y Sumo Resources Plc.





PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias