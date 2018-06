¿Cuáles son las preocupaciones financieras de los jóvenes? La compra de una vivienda y la jubilación

La compra de la vivienda no va a ser un problema. Hay muchos menos jóvenes que hace treinta años y la natalidad está disminuyendo. La mayoría de las vivienda habitadas, el 80%, lo son en propiedad y serán heredadas. Además hay más de cuatro millones de viviendas vacías. Por otra parte, los jóvenes no quieren propiedad, saben que los trabajos escasos que no van a ser robotizados, maquinizados, informatizados etc. van a sr escasos y requerirán movilidad geográfica. Eso de estar sujetos a la propiedad en una ciudad o pueblo no va con los jóvenes porque les resta libertad. Así que olvídense especuladores inmobiliarios