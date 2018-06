330 43

Economía.- La compra de una vivienda es la principal preocupación financiera de los jóvenes, seguida de la jubilación

El 83,5% de los 'millenials' aspira a adquirir una casa pronto y al 86,4% de ellos le preocupa no ganar lo suficiente como para ahorrar para la jubilación

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La adquisición de una vivienda es la principal preocupación financiera para el 61,2% de los 'millennials', jóvenes de entre 18 y 34 años, mientras que el 36,5% de ellos afirma estar ahorrando actualmente para su jubilación, de acuerdo a un estudio sobre las expectativas vitales de la generación 'millennial' y sus percepciones sobre el nivel de vida que tendrán en el momento de la jubilación llevado a cabo por el Instituto Santalucía.

Según desprenden los resultados, los 'millennials' quieren lo mismo que sus padres y siguen teniendo las mismas metas vitales. A un 78,7% de ellos le gustaría tener hijos, frente al 61,1% de la media de la población, y un 69,9% afirma que le gustaría casarse, respecto al 50,1% de la media nacional.

Por otro lado, los datos muestran que esta generación tiene un espíritu emprendedor y aventurero, ya que al 63,3% le gustaría montar una empresa o iniciar su propio proyecto, mientras que al 46,6% le gustaría vivir fuera de España (más de 10 puntos porcentuales respecto a la media poblacional española).

De acuerdo a los resultados, la gran mayoría de jóvenes también aspiran a comprarse una casa, tal y como sostiene hasta un 83,5% de ellos. En un contexto como el actual, esta se ha convertido en su principal preocupación financiera (para el 61,2%), además de la relativa a la emancipación, que también inquieta a un 31,7%.

Las preocupaciones que tienen los jóvenes sobre el mercado laboral cuentan con su reflejo en el momento del retiro. De hecho, según muestra el estudio, la jubilación es la segunda preocupación en términos financieros de los 'millennials'. En este aspecto, el 36,5% de los jóvenes afirma estar ahorrando actualmente para la jubilación, siendo su principal motivación para ello la creencia de que la pensión pública que percibirán será "insuficiente".

Por otra parte, entre aquellos que no están ahorrando, la principal razón que aluden es que no se lo pueden permitir económicamente. Es más, al 86,4% de la población 'millennial' le preocupa no ganar lo suficiente como para ahorrar para la jubilación.

José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, ha afirmado que "nunca es demasiado pronto para plantearse ahorrar pensando en el largo plazo". En este sentido, Jiménez ha simplificado su visión con un ejemplo: "un joven que empieza a los 30 años a ahorrar una media de 1.500 euros anuales, hasta los 67 años que se jubile podría tener un colchón de más de 55.000 euros en el momento del retiro". Por ello, ha declarado que contar con "una previsión y asesoramiento supone ganar en tranquilidad de cara al futuro".

Estas preocupaciones sobre el momento de dejar el mercado laboral han llevado a los 'millennials' a no ser muy optimistas sobre su etapa como jubilados. Y es que, aunque uno de cada dos jóvenes cree que gozará de mejor salud que sus padres durante la jubilación, apenas un 33,7% está convencido de que disfrutará de mejor bienestar económico.

