Pensiones. los 'millennials' creen que se jubilarán con mejor salud que sus padres, pero con menos dinero

6/06/2018 - 10:45

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Un estudio del Instituto Santalucía destaca que la generación 'millennial', aquellos que tienen entre 18 y 34 años, cree que se jubilarán con mejor salud que sus padres, pero con menos dinero.

El estudio analiza las expectativas vitales de la generación 'millennial' y sus percepciones sobre el nivel de vida que tendrán en el momento de la jubilación.

Las cinco principales preocupaciones financieras señaladas por este colectivo son la compra de una casa (61,2%), la jubilación (45,8%), la emancipación (31,7%), el nacimiento del primer hijo (29,3%) y pagar los estudios (18,7%).

En este sentido, la gran mayoría de jóvenes aspira a comprarse una casa (83,5%), tras señalarla como su primera preocupación financiera.

Mientras, el 36,5% de los 'millennials' afirma estar ahorrando actualmente para la jubilación, siendo su principal motivación para ello la creencia de que la pensión pública que percibirán será insuficiente. Por su parte, entre aquellos que no están ahorrando, la principal razón que aluden es que no se lo pueden permitir económicamente. Es más, a la mayoría de la población 'millennial' (86,4%) le preocupa no ganar lo suficiente como para ahorrar para la jubilación.

El estudio también refleja que a un 78,7% le gustaría tener hijos, frente al 61,1% de la media de la población; un 69,9% afirma que le gustaría casarse frente al 50,1%; un 63% de los encuestados quiere montar una empresa, y un 45% quiere vivir fuera de España (más de 10 puntos porcentuales respecto a la media nacional en los dos últimos casos).

