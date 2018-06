Rajoy dice adiós sin el aprobado social a los hitos económicos de su legislatura

Y lo malo es que no hay ni una p***ta televisión a favor del centro derecha, se ha unido todas para ir en contra . La SECTA es de verguenza to el dia con lo mismo Gurtel para arriba y para abajo y mucho COLETAS EN UN PEDESTAL y sin decir ni mu de los ERES 850 millones NI DE LAS INCONGRUENCIAS DE LA CASONA NI DEL JEFE-JEFE UN TAL ROURES COMUNISTA E INDEPENDENTISTA Y MULTIMILLONARIO .Ahora resucitaran nuevamente a Franco ., pero cuando estaban vivo no habia c...nes como las cucarachas . Verdad verdadera