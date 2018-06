Sánchez manda un mensaje de rigor fiscal a la UE con sus ministras del área económica

No, si aquí vamos diciendo al que toca, lo que este quiera oír, no la realidad.... asegurar que va a ser muy estricto con el déficit, a la vez que se anuncian subidas de pensiones, ayudas, subvenciones, y gasto público a discreción, pues de lógica es de todo punto IMPOSIBLE, si lo que se piensa en subir impuestos a quienes todos sabemos, se producirá el efecto "rebote", o sea... y como consecuencia de esos aumentos impositivos, se produce automáticamente una disminución de actividad económica, la cual conlleva una disminución de ingresos fiscales, si se ponen por ejemplo un impuesto a las TRANSACCIONES FINANCIERAS, estas, automáticamente pasan a realizarse fuera de España. salvo las de los propios españoles habituales y cotidianas, que le supondrán a ese ciudadano un aumento de costos.



Pedrito "El Breve".... no ha calculado bien, ni quienes les acompañan tampoco, en el jardín que se han metido, y ahora ya no podrá decir "NO" a todo, ahora se lo dirán a el.....