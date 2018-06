330 43

Las empresas españolas aumentaron su facturación un 5,9% en 2017

5/06/2018 - 14:22

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Las empresas españolas aumentaron su facturación un 5,9% en 2017 respecto al año anterior, lo que supone el cuarto incremento anual consecutivo y el mayor repunte de la serie histórica, según el 'IX Diagnóstico Financiero de la Empresa Española' presentado este martes.

El estudio, elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y EADA Business School, se basa en las respuestas de los directivos de 445 empresas. Entre sus conclusiones destaca el porcentaje de compañías que consiguieron aumentar sus ventas en relación al año anterior, un 71%; mientras que las empresas que las habían disminuido suponen un 19%.

El vicepresidente de Cepyme, Gerardo Cuervo, señaló que este aumento de ventas "en muchos casos no se ha traducido en un incremento de beneficios" y añadió que "lamentablemente, no todas las empresas que inician su internacionalización la mantienen". Por su parte, el profesor de EADA Business School y director del estudio, Rafael Sambola, apuntó que estos datos "podrían haber sido un poco mejores de no ser por el peso de la micro-empresa", puesto que el crecimiento de sus ventas está por debajo de la media.

Otro de los datos destacados en el informe es la rentabilidad económica media de las empresas, que asciende a un 8,3% y se sitúa como el mejor dato de los últimos nueve años. Entre las principales medidas tomadas por las compañías para mejorar esta rentabilidad figuran el desarrollo de nuevos productos, actividades o líneas de negocio (en un 61% de los casos), el aumento de la presencia 'online' (42%), una mayor inversión en sistemas de información (33%) y el inicio o aumento de la internacionalización (20%).

Preguntado acerca de las expectativas que le genera el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el vicepresidente de Cepyme recalcó la importancia de "mantener el rigor presupuestario". Los datos positivos que ofrece el estudio, según Cuervo, no serán posibles de nuevo si el Gobierno no consigue "un ambiente de confianza y credibilidad institucional".

En este sentido, Cuervo se sumó a la petición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para que Sánchez no derogue la reforma laboral y le pidió que "mime esa reforma" porque ha supuesto un "cambio de tendencia en la economía española" en lo referente a creación de empleo.

(SERVIMEDIA)

05-JUN-18

ASJ/gja

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias