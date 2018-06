Nadia Calviño, ministra de Economía del nuevo Gobierno de Sánchez

No veo ningún intelectual podemita opinando hoy aquí y ahora. Voy a hacer yo una deposición.



A mí me parece mal que Pedro Sánchez no ponga de ministro de Economía a algún podemita. ¿Para qué sirve el apoyo podemita entonces?



Ya empezamos a estar un poco cansados de esperar por la paguita básica con inmigración libre, el reparto de vivienda y la jubilación a los sesenta.