Presupuestos. el senado aplaza el debate de totalidad y el pp pide al nuevo gobierno que acuda a defender los pge

5/06/2018 - 13:47

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La Mesa del Senado ha aplazado el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, previsto inicialmente para este martes, al próximo lunes 11 de junio, después de que así lo solicitara ayer el Grupo Popular en la Cámara Alta, que cuenta con mayoría absoluta.

Así lo anunció este martes el vicepresidente primero del Senado, el popular Pedro Sanz, quien explicó que la Mesa ha aceptado, con el voto favorable de los miembros del PP y los votos en contra de los representantes del PSOE y el PNV, la petición de aplazamiento del Grupo Popular.

En concreto, la Mesa amplía el plazo para la presentación de enmiendas, que finalizaba ayer a las 18.00 horas, hasta el lunes a las 12.00 horas, mientras que el debate de totalidad en Pleno previsto para hoy comenzará el lunes a las 16.00 horas.

De esta forma el lunes por la tarde se debatirán los vetos de totalidad presentados por los grupos parlamentarios, mientras que el martes por la mañana se reanudará la sesión para debatir los vetos a las secciones. Por su parte, los días 13 y 14 tendrá lugar el debate en comisión de las enmiendas, inicialmente previsto para el día 11, mientras que se mantienen las fechas del Pleno final de los días 19, 20 y 21 de junio.

Este modificación del calendario de tramitación de los PGE en el Senado llega a raíz del cambio de postura del PP en relación a las cuentas públicas después del triunfo de la moción de censura que el pasado viernes otorgó la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez gracias, entre otros, a los votos del PNV y Nueva Canarias, formaciones que una semana antes habían dado su apoyo a los Presupuestos elaborados por el Ejecutivo del PP tras llegar a diferentes acuerdos.

"Las circunstancias han cambiado", señaló en este sentido Pedro Sanz, para añadir que el PP "ya no está atado" porque otros partidos, en referencia al PNV y Nueva Canarias, "han dado una patada" al acuerdo existente.

ENMIENDAS Y PLENO APLAZADOS

Sobre la decisión de aplazar el debate de totalidad en Pleno hasta el próximo lunes, Sanz explicó que se trata de una iniciativa planteada por el Grupo Popular "desde el derecho democrático" para que "el nuevo Gobierno pueda participar en el debate de los vetos".

En este sentido, el vicepresidente primero del Senado consideró que se trata de una "cuestión política razonable" y que "lo lógico es que si ha cambiado el Gobierno, esta Cámara pueda preguntarle qué piensa sobre los PGE cuando en principio, además con mucha pasión y convicción, ha votado en contra". Por ello, se preguntó si "el Gobierno no tiene respeto hacia esta Cámara para venir a explicar por qué hace suyo estos PGE".

En cuanto a la ampliación del plazo para presentar enmiendas y la decisión del PP de enmendar sus propios presupuestos, Sanz criticó que "algunos planteaban que el Senado prácticamente no podía ni plantear enmiendas, y que lo que se ha hecho en el Congreso pasase por el Senado sin hacer nada". "Parece que el Senado no pinta nada y que lo que diga el Congreso es lo que debe valer; a eso yo me resisto", afirmó.

Así, reivindicó "el derecho del PP a presentar su Presupuesto libre de ataduras" y criticó que "resulta que el PP tiene que resolverle el presupuesto al PSOE para que entre en el Gobierno y que el PP haga el trabajo más duro y difícil".

