Olivas: "me arrepiento de haber aceptado ser presidente de bancaja"

5/06/2018 - 12:54

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

José Luis Olivas afirmó este martes que "me arrepiento de haber aceptado ser presidente de Bancaja", ya que "no habría sufrido lo que he sufrido y lo que estoy sufriendo".

Así lo indicó el también exvicepresidente de Bankia y expresidente de Banco de Valencia durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia.

Olivas subrayó que "no tengo nada que tirar de la manta" en lo que se refiere a la crisis de Bankia (grupo del que formó parte Bancaja), para reconocer que es "difícil de explicar lo que pasó, pero se puede".

"Si llego a saber lo que iba a pasar, me hubiera dedicado a cualquier otra cosa", señaló Olivas, quien explicó en su comparecencia el proceso de formación de Bankia a través de un SIP (fusión fría) y su salida a Bolsa en julio de 2011.

Olivas expuso que "Bankia se crea a instancia del Banco de España porque ve la crisis económica y financiera, y siguiendo las instrucciones de la Unión Económica y Monetaria y del Banco Central Europeo decide llevar una política de concentración de entidades para sanear y sacar adelante el sector financiero español".

Respecto a la salida a Bolsa en julio de 2011, comentó que el "detonante" de esa operación fue el real decreto 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero, que exigía unos requisitos de capital más elevado si una entidad no cotizaba. Además, quiso dejar claro que Bankia "salió a Bolsa con todos los beneplácitos" necesarios.

"Bankia no actuaba por su cuenta ni sin conocimiento del Banco de España", aseguró el exvicepresidente de la entidad, quien garantizó que el supervisor tenía un "conocimiento puntual absoluto" sobre la situación del banco y "no era un tema que estaba descontrolado".

05-JUN-18

