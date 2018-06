330 43

(AMP) CC.OO. y UGT mantendrán la tensión en la calle para que se tenga en cuenta su agenda sindical

5/06/2018 - 12:22

Le trasladan al nuevo Gobierno que hay mucha gente "que no tiene tiempo" y necesita que la situación cambie ya

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han afirmado este martes que la agenda sindical de movilizaciones se mantendrá "en el tiempo" pese a la constitución del nuevo Gobierno, ya que su agenda sindical y sus reivindicaciones "siguen intactas".

Así, en un encuentro con los medios para anunciar las nuevas movilizaciones convocadas para el próximo día 16 de junio, tanto Sordo como Álvarez han asegurado que la nueva situación política requiere que los ciudadanos "no bajen la guardia".

En esta línea, Álvarez ha asegurado que el Gobierno tiene que entender que hay mucha gente que "no tiene tiempo" porque no tiene donde vivir por los precios de la vivienda, porque no tiene empleo o porque las pensiones son "absolutamente miserables".

"Todos somos conscientes de que mantener la tensión será un elemento clave para que los temas se resuelvan", ha añadido. Por su parte, Sordo ha hecho hincapié en que la razón de estas movilizaciones tiene que ver con el mantenimiento de una senda sindical que tiene "dos patas muy claras".

Concretamente, las movilizaciones tienen la voluntad de que las organizaciones empresariales negocien y lleguen a acuerdos para subir los salarios y también que se pongan en marcha medidas que atajen la "enorme temporalidad y precariedad que existe". Sordo también cree que hay que tomar medidas para poner "coto" a la precariedad "injustificada" que existe en el empleo de millones de personas en España.

Ambos líderes sindicales han dejado claro que sigue habiendo una agenda sindical que responde a la necesidad de una agenda social para España y que tiene que ver con la voluntad de que, aparte de subir los salarios, se reduzca drásticamente la precariedad en la contratación y se llegue a acuerdos "útiles" que sirvan para la gente.

Bajo el lema 'Tiempo de ganar: más igualdad, salarios, estabilidad laboral y negociación colectiva', los sindicatos han llamado a la participación ciudadana en las movilizaciones que tendrán lugar en toda España.

SIN ESCENARIOS DE ACUERDO CON LA PATRONAL

Respecto al transcurso de la negociación con la patronal, el líder de CC.OO. ha afirmado que tanto a su organización sindical como a la que lidera Pepe Álvarez les gustaría llegar a un acuerdo con la patronal en el marco de la negociación colectiva, pero que todavía no hay escenarios de acuerdo.

"Las posiciones siguen siendo inasumibles en materia de salarios", ha recalcado Sordo, tras afirmar que no puede ser que la patronal siga anclada en su propuesta de subir los salarios hasta el 2%, porque "un hasta el 2% es como no decir nada cuando este país necesita una subida importante de los salarios para el conjunto de la población trabajadora".

"O HAY ACUERDO O HAY MOVILIZACIONES"

Para Álvarez, la CEOE debería ser consciente de que el no acuerdo no es una perspectiva para los sindicatos en 2018. "O hay acuerdo o hay movilizaciones", ha recalcado. "Las movilizaciones del día 16 quieren poner a la patronal ante la necesidad de que culminemos el proceso de negociación con una subida de salarios razonable que garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido".

En esta línea, también ha destacado que no "tiene ningún sentido" que el salario mínimo en los próximos años vaya cada año englobando a más convenios colectivos, porque haya más trabajadores con convenios que estén por debajo del SMI y tengan que revisarse los sueldos respecto a este. "Darle un empuje al salario mínimo en convenio es un elemento que va a situar al país en buenas condiciones", según Álvarez.

No obstante, pese a que no hay avances, los sindicatos sí han afirmado que se están manteniendo contactos y que se han intensificado las reuniones. Sin embargo, consideran que no se puede afirmar "que se está en puertas de un acuerdo, porque no es cierto".

Por otro lado, sobre la modificación del artículo 42 del estatuto de los trabajadores, consideran que se debe ligar la externalización de actividades teniendo garantías de que se aplican los convenios colectivos de referencia, porque este artículo es algo "que está perjudicando a muchas empresas de este país, que compiten en condiciones de desigualdad con otras empresas que pagan convenios de miseria".

