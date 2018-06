330 43

La apuesta de másmóvil por la tarifa ilimitada de datos no seduce a sus competidores

5/06/2018 - 11:56

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La tarifa que ha lanzado MásMóvil de datos móviles ilimitados, la primera oferta de este tipo en España, no inquieta de momento al resto de sus competidores, según lo pusieron de manifiesto este martes sus responsables en el encuentro 'Tecnodesayunos' , organizado por el diario 'Expansión'.

MásMóvil lanzó el pasado abril a través de su marca Yoigo esta tarifa de gigas infinitos, que funciona con éxito en otros países y a la que analistas inversores le vislumbran un futuro esperanzador. Sin embargo, no despierta de momento gran entusiamo entre las otras tres grandes 'telecos' en España.

"No vemos que haya demanda en el mercado", aseguró la consejera delegada de Telefónica España, María Jesús Almazor. "Tenemos servicios como el de descargar y ver para no consumir datos y los clientes no demandan más".

Para Samuel Muñoz, director de Marketing de Orange, "la tarifa infinita no es una necesidad real". "Es cierto que hay segmentos de consumidores que quieren una gran abundancia de datos, pero para ellos ya tenemos otras ofertas".

En el mismo sentido se manifestó Roberto Franza, director de Marketing de Particulares de Vodafone. Los clientes que piden tantos datos, dijo, "se mueven más por lo emocional que lo racional, tienen necesidad de olvidarse de la factura, y eso ya pasó con la voz, pero es un segmento muy concreto. Nosotros lo que tenemos son ofertas de datos para contenidos concretos, como música".

Germán López, director general de Residencial de MásMóvil, dijo que en su grupo están "bastante contentos" con la acogida que ha tenido en España esta 'tarifa plana' de datos móviles. "Hay gente que busca predictibilidad en la factura, y saber que ésta va a ser fija al margen de los consumos. La tarifa está teniendo una aceptación muy positiva, y tiene un efecto arrastre para el posicionamiento de todas las tarifas e impacta en el valor de nuestra marca, ya que el público ve que nos adaptamos a sus necesidades".

Según el directivo de MásMóvil, vamos a un modelo futuro de tarifas planas, "pero eso no significa que se vaya a imponer una sola tarifa. El buffet libre lleva muchos años, pero en los restaurantes no ha desaparecido la carta", afirmó López.

EL PRECIO DEL FÚTBOL

En el desayuno, moderado por el periodista Ignacio del Castillo, a los portavoces de las teleoperadoras se les preguntó sobre la futura presencia del fútbol en sus ofertas de televisión.

La consejera delegada de Telefónica España afirmó que Movistar+ mantendrá su "apuesta clara por los contenidos", pero el fútbol no es lo único. "Tenemos otros deportes, nuestro acuerdo reciente con Netflix, la apuesta por las series de producción propia ", dijo.

Roberto Franza, de Vodafone, señaló que a su grupo le "encanta tener fútbol", pero tiene presente que "no es el contenido más visto" y que si se quedaran sin él, "tenemos muchas otras palancas comerciales en las que trabajar".

"Seguiremos con el fútbol si es a un precio razonable", apuntó Samuel Muñoz, de Orange.

Respecto a la competencia con los gigantes de Internet, los intervinientes en el desayuno coincidieron en que están abiertos a alianzas con Google u otras multinacionales siempre que les aporten "valor".

En cuanto a los nuevos servicios que ofrecerán las teleoperadoras distintos a la competitividad, las 'telecos' creen que los que tienen ahora más posibilidades de negocio son la seguridad y los financieros.

