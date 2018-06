330 43

CC.OO. y UGT mantendrán la tensión en la calle para que se tenga en cuenta su agenda sindical

5/06/2018 - 11:56

Le trasladan al nuevo Gobierno que hay mucha gente "que no tiene tiempo" y necesita que la situación cambie ya

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han afirmado este martes que la agenda sindical de movilizaciones se mantendrá "en el tiempo" pese a la constitución del nuevo Gobierno, ya que su agenda sindical y sus reivindicaciones "siguen intactas".

Así, en un encuentro con los medios para anunciar las nuevas movilizaciones convocadas para el próximo día 16 de junio, tanto Sordo como Álvarez han asegurado que la nueva situación política requiere que los ciudadanos "no bajen la guardia".

En esta línea, Álvarez ha asegurado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene que entender que hay mucha gente que "no tiene tiempo" porque no tiene donde vivir por los precios de la vivienda, porque no tiene empleo o porque las pensiones son "absolutamente miserables".

"Todos somos conscientes de que mantener la tensión será un elemento clave para que los temas se resuelvan", ha añadido. Por su parte, Sordo ha hecho hincapié en que la razón de estas movilizaciones tiene que ver con el mantenimiento de una senda sindical que tiene "dos patas muy claras".

Concretamente, las movilizaciones tienen la voluntad de que las organizaciones empresariales negocien y lleguen a acuerdos para subir los salarios y también de que se pongan en marcha medidas que atajen la "enorme temporalidad y precariedad que existe".

Ambos líderes sindicales han dejado claro que sigue habiendo una agenda sindical que responde a la necesidad de una agenda social para España y que tiene que ver con la voluntad de que, a parte de subir los salarios, se reduzca drásticamente la precariedad en la contratación y se llegue a acuerdos "útiles" que sirvan a la gente.

