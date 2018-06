770 420

Inés Arrimadas cree que los independentistas están "salivando ante el Gobierno débil de Sánchez"

Cree que está maniatado por los nacionalistas y no podrá dar una solución

La líder de Cs pide mantener el 155 porque "la amenaza no ha terminado"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, acusa a Pedro Sánchez de formar un Ejecutivo débil a merced de los intereses de los independentistas. "Los separatistas están salivando ante un gobierno débil, con un presidente temporal, sin proyecto y maniatado por los independentistas", aseguró esta mañana la portavoz de la Ejecutiva y Secretaria de Formación de Ciudadanos. Así ha sido el directo del Ágora de elEconomista.

Durante su intervención en el Ágora de elEconomista, patrocinado por EY, Arrimadas ha pedido al nuevo presidente del Gobierno que no alargue la legislatura "a costa de cesiones a los nacionalistas" y que "tenga claro" que hablar con el president de la Generalitat no es hablar con Cataluña, es hablar con el separatismo. "Hacer caso el señor Torra no es hacer caso a Cataluña, sino al independentismo", subrayó. En ese sentido, la líder de Ciudadanos remarcó la necesidad de mantener el 155 para proteger a los catalanes. "La amenaza no ha desaparecido", aseguró.

"Torra está diciendo sin ningún pudor que va a hacer un Parlament paralelo en el que solo va a haber independentistas. ¿Ustedes creen que es una situación para levantar el 155 y salir corriendo de Cataluña como ha hecho el señor Sánchez? Necesitamos que el gobierno de España nos proteja", inquirió Arrimadas durante su intervención en el acto, celebrado esta mañana en el Hotel Westin Palace de Madrid. Durante su discurso Arrimadas auguró "un Gobierno débil y maniatado" que no tendrá capacidad para gobernar y que no podrá dar una solución a Cataluña.

La líder de Ciudadanos en Cataluña fue más allá y apuntó al posible contagio nacionalista más allá de Cataluña. "Si no hacemos nada", apuntó "lo que estamos viendo estos meses en Baleares, Navarra e incluso Valencia será un problema en próximos años".

El error de Rajoy

La portavoz naranja también criticó con dureza al expresidente, Mariano Rajoy, por su gestión de la crisis provocada por la sentencia de la trama Gürtel. "La salida más digna era acabar de cerrar los Presupuestos en el Senado con un acuerdo entre constitucionalistas y convocar elecciones", señaló al respecto Arrimadas, que además reiteró el respaldo de Ciudadanos a las Cuentas de 2018: "Nosotros no vamos a dinamitar los Presupuestos".

No fue tan rotunda respecto a su postura ante la posibilidad de que se revisen los 540 millones pactados por Rajoy para País Vasco, y que los populares ya han amenazado con enmendar. "Si las enmiendas que se presentan en el Senado son buenas para España las debatiremos", deslizó. Hay que recordar que la formación naranja se ha posicionado en contra del Cupo vasco, y criticado las cesiones del anterior Ejecutivo para sumar el respaldo del PNV a los Presupuestos. Una connivencia a la que se refirió en reiteradas ocasiones Arrimadas, para quién "PP y PSOE están nostálgicos del pasteleo con los nacionalistas. Les gusta ese sistema, les ha funcionado mucho tiempo, se aferran a él", criticó.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, calificó la moción de censura como una "semana de bochorno" que ha provocado una situación de inestabilidad. "Tengo la esperanza de que en unos meses esto se acabe y podamos ir a votar", indicó durante su intervención para presentar a Arrimadas.

