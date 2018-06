Ábalos, un hombre leal a Pedro Sánchez al frente del Ministerio de Fomento

Seamos claros, independientemente de lo que personalmente no parezca este socialista, (mejor no opino....) es evidente que es remolcado por su cabeza de lista, ahora Presidente, y Ávalos, actúa de igual manera del copiloto de un rally, que ve que quien lleva el volante, se ha metido por un camino que conduce a un precipicio, pero por miedo a no salir "retratado" cuando llegasen a la meta, nada le dice a ese piloto.



El final es fácil de predecir, si uno va por el camino equivocado, lo mínimo es perderse, y Pedrito el "incauto", y su mozo de espadas Ávalos, están de momento...con dos toros bien "armaos" detrás....