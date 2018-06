330 43

PP destaca los "históricos" datos de empleo en mayo y pide al PSOE que "no derrumbe todo lo construido"

4/06/2018 - 20:31

El PP ha destacado como "históricos" los datos de desempleo registrados en el mes de mayo, cuando el número de personas apuntadas en los servicios públicos de empleo bajó en 83.738 personas respecto al mes de abril, y ha pedido al nuevo Gobierno del PSOE que "no derrumbe todo lo construido".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Esperamos que por parte del nuevo Gobierno no se derrumbe todo lo construido con tanto esfuerzo por parte de todos los españoles", ha manifestado su portavoz laboral en el Congreso, Carolina España, recordando que la cifra total de desempleados, 3.252.130 personas, es "la más baja desde diciembre de 2008"

Asimismo, ha dicho que se trata de "una cifra impensable" cuando el Gobierno de Rajoy llegó a La Moncloa en 2012 y que "corroboran", ha asegurado, "la gran gestión realizada" por el Ejecutivo 'popular'".

En este sentido, ha manifestado que Rajoy "deja al Gobierno de Pedro Sánchez una España en marcha y una España mejor que la recibida" tras "haber recibido un país al borde de la quiebra, en una situación de máxima gravedad y que imposibilitaba crecer y crear empleo".

"Hoy ya no se habla de recesión, sino de crecimiento; no se habla de destrucción de empleo, sino de generación de puestos de trabajo", ha dicho España, apostillando que el país ya no es "el enfermo de Europa", sino que "despierta confianza en el exterior".

