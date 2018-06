Roubini cree que la salida de Italia del euro es el escenario "más probable con el tiempo"

El euro es una moneda mas, ni es buena ni es mala en si; lo que la hace buena o mala es como se gestiona: impresión de moneda, tipos de interés etc. Si Italia, u otros países en situaciones similares hacen reformas de verdad no necesitan devaluar la moneda; además suponiendo que no puedan devaluar la moneda, si que pueden bajar el precio de sus bienes y servicios; ya que al final es lo mismo.



Por lo tanto o haces una reforma seria de la economía y tienes una moneda fuerte, o no se hace nada y simplemente devalúas la moneda (si puedes) o devalúas precios.



Mientras se le esté echando la culpa de los males a una moneda es que no se quiere solucionar el origen de la situación que al final son económicos