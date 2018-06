El PSOE apela al dialogo con otras fuerzas para derogar la reforma laboral y de pensiones del PP

Es por la moción de censura Frankenstein, por colocar por encima las ambiciones personales sobre el bien común de España y por la dependencia de los Gobiernos centrales de España de los partidos políticos nacionalistas/independentistas, que Europa es sinónimo de la voz de Londres, Berlín y París pero NO sinónimo de la voz Londres, Berlín, París y Madrid.







Una pena pero esta es la miseria de España..."un pasito pa alante, María y un pasito pa atrás". Y en este baile secular de España, quienes medran (en el pasito pa alante y en el pasito pa atrás) son los políticos de turno pero no los españolitos coetáneos de esos políticos de turno (que son quienes se sacrifican) y si no, recuerden el chalet de Pablo Iglesias!







Estas son las miserias de España. La historia se repite, vivirlo para verlo. La voz de Europa seguirá sin contar con la voz de España, empieza el pasito pa atrás, María...