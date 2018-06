Un Brexit sin acuerdo traerá el Armagedón a Reino Unido: falta de comida, medicinas y colapso en puertos

En la próxima cumbre se abordará la frontera entre las dos irlandas

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May.

La Unión Europea y el Reino Unido retoman las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit a final de mes con las posiciones enconadas, mientras transciende un informe elaborado a petición de David Davis, el ministro designado para negociar la salida del país de la Unión Europea, que apunta a un escenario apocalíptico si Londres no consigue establecer reglas claras con Bruselas para el 29 de marzo de 2019.

Cada vez hay menos tiempo, y apenas ha habido avances significativos desde hace un año para pactar la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea, con acusaciones mutuas de bloqueo. Ya está fijada la fecha en la que el Brexit será ejecutado y los dos bloques retoman ahora las negociaciones como trabajo preparatorio de la cumbre que empieza el 28 de junio.

No está definida la factura, todavía están en el aire los derechos civiles con un acuerdo de transición y la frontera de Irlanda sigue siendo un quebradero de cabeza para los dos bloques. El Gobierno de May ya se prepara para lo peor, para un no acuerdo con Bruselas. El ministro para la salida de la UE, David Davis, encargó a los funcionarios de su gabinete un estudio sobre los posibles escenarios con un Brexit sin pactar.

El documentado se ha filtrado a la prensa británica y ha provocado una fuerte polémica por su visión apocalíptica de Reino Unido fuera de la Unión Europea. El informe dibuja tres escenarios, cada cual peor. El central describe escasez de alimentos, falta de medicinas en hospitales y colapso en el Dover, principal vía de entrada y salida de las mercancías en el Reino Unido, según publica The Sunday Times.

El peor de los tres escenarios posibles, fue nombrado como ha Armagedón, contempla interrupción total del flujo de mercancías y desabastecimiento de combustibles, agravando la anterior situación.

Respuesta del Gobierno

La respuesta del Gobierno de May ha sido airada y el informe desmentido. La premier defendió que mejor un Brexit sin acuerdo que un mal acuerdo y lo llevó como bandera en las últimas elecciones. May y los partidarios del Brexit han defendido que no llevarán al país a un desastre. El informe dejaría en evidencia a todo el gabinete.

"No reconozco el informe y como secretario del Interior estoy profundamente involucrado en los preparativos si no hay acuerdo", ha explicado Sajid Javid, ministro de Interior y el miembro más nuevo del Gobierno de May.

Está previsto que May publique en las próximas semanas el Libro Blanco del Brexit, en el que en principio deberían figurar las previsiones en el caso de un "no acuerdo" y todos los informes que maneja el Gobierno.

La nueva negociación con Bruselas abordará quizá el tema más espinoso y sensible como es la frontera entre las dos irlandas y la unión aduanera. El objetivo de los dos bloques es evitar una frontera dura, pero no está muy clara la postura de Londres. El ministro del Brexit, David Davis, ha propuesto crear un sistema de doble imposición siguiendo el modelo de Liechtenstein. Los unionistas de Irlanda del Norte pueden hacer saltar por los aires el Gobierno de May si no se respeta sus líneas rojas: que no haya problemas con el resto del Reino Unido, aunque implique una frontera dura.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias