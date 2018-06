Escudero, Vegara, Calviño, Sebastián... los nombres que suenan para ministro de Economía

Jajajaja....Parece la cola del Paro. Además no iba a ser Solbes... Si!!!!! ¿se acuerdan?, el que no veía crisis alguna....



Seguro, que no podrá, porque debido a lo poco que veía, se habrá puesto a vender el cupón de la ONCE....



Mira que no tener de candidato para el cargo, a Monedero, con lo bien que se le da, "distraer" los impuestos!!!