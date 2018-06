El baby boom light de Alemania lleva a la tasa de fertilidad a máximos desde 1973

Aquí muchos aprovechan el artículo como excusa para expresar sus propias fobias y miedos irracionales...



En qué parte del artículo se menciona a l os musulmanes. Respuesta en ninguna parte. Se menciona a una población inmigrante sin especificar ni su origen ni el porcentaje del total que representan. Con lo cual no es posible sacar las conclusiones que se están sacando con los datos del artículo.



La única conclusión posible con los datos expuestos, es que si en Alemania hay menos alemanes es por que las alemanas tienen menos alemanitos que antes.



aprovecho para recodarles que en el informe PRISA, los estudiantes españoles sacaron los últimos puestos en comprensión lectora. Conclusión , aprendan a leer antes de hacerse pajas mentales raciales con huskys y podencos.



Espero que los españoles emigrados en Alemania, que no son pocos, no tengan que aguatar las mismas gilipolleces que se comentan aquí.