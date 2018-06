El PP confirma el castigo al PNV con enmiendas a los Presupuestos en el Senado

Es necesario que el PP castigue al PNV, si no lo hace, en las próximas elecciones desaparecerá, porque los electores verán que no tiene dignidad.



Hay que quitarles todo, los 500 millones de regalo ya no los merecen, pero también las partidas de la Y griega vasca del AVE, y todo loque hubieran pactado.



Si tú no cumples yo tampoco tengo que cumplir, así de sencillo.



Y todo ese dinero que se destine a regiones que lo necesitan de verdad y no a dar más poder a los separatistas.