Ohl y los sindicatos terminan esta semana la negociación del ere

4/06/2018 - 8:46

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

La dirección de OHL (OHL.MC )y los sindicatos con representación en la compañía terminan esta semana la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la compañía tiene previsto poner en marcha en los servicios centrales de España.

Empresa y sindicatos enfilan la última semana del periodo de consultas, en la que se cerrará la cifra total de afectados por el ajuste de plantilla. El pasado 9 de mayo la compañía trasladó a los sindicatos la propuesta de un despido colectivo que afectará hasta a 196 trabajadores, de los que 160 serían despidos y los 36 restantes recolocaciones internas.

Dichos despidos podrían sumar aproximadamente el 40% de la plantilla, según fuentes cercanas a la negociación, que explicaron que estos recortes se producen por "causas económicas, de producción y organizativas". Tras esta propuesta se inició el periodo de consultas, de 30 días naturales según marca la ley, para tratar de alcanzar un acuerdo y que finaliza esta semana.

El consejero delegado de OHL, Juan Osuna, reveló que el ERE supondrá entre 140 y 150 despidos, hasta 20 menos de los inicialmente previstos. De momento, la empresa no ha trasladado oficialmente esas últimas cifras a la mesa de negociación. Fuentes sindicales declararon a Servimedia que si no se produce una reducción "drástica" del número de afectados, no firmarán el acuerdo e iniciarán un proceso de movilizaciones.

Este ERE se produce tras la venta de la filial de Concesiones, que se cerró el pasado mes de abril con el fondo IFM por un importe de 2.158 millones de euros. Esta operación generará para la constructora una plusvalía de 48 millones. El despido colectivo llega después de que la compañía llevara a cabo otro el año pasado que afectó a 457 trabajadores, motivo por el que los sindicatos lo rechazan.

